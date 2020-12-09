İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain maçında sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, Parc des Princes'ten ayrılarak konakladığı otele döndü. Karşılaşma, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla bu akşam TSİ 20.55'e ertelendi.

İstanbul Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, karşılaşmanın çarşamba günü kaldığı yerden ve yeni bir hakem kadrosu ile devam edeceğini söyledi.

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanması nedeniyle sahadan çekilen İstanbul Başakşehir, sahaya çıkmama kararı aldı.

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt, hakemin çok talihsiz bir kelime kullandığını dile getirdi.

"Kendi dilinde çok kötü bir manaya gelmediğini söylese de böyle bir maçta çok dikkatli olması lazım. Biz de çok büyük bir tepki gösterdik. Soyunma odasına gittik. UEFA bize 4'üncü hakemin maçtan ihraç edildiğini ve VAR'dan bir hakem gönderileceğini iletti. Biz tepkimize devam ettik. UEFA'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde yarın maç kaldığı yerden devam edecek. Yeni bir hakem kadrosu olacak maçta. Oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmak istemediklerini söylediler. Biz bir takımız, tepki göstereceksek hep beraber gösteririz. Bir toplantı yaptık ve kararımız bu şekilde oldu."

Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcuların sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.

"Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır."

Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız. #NoToRacism — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, yardımcı antrenör Pierre Webo'yu işaret ederek "Negro" ifadesini kullandı.

Irkçı saldırının ardından önce temsilcimiz Medipol Başakşehir, ardından da Fransız ekibi PSG cephesinden saha içinde hakemlere ciddi tepkiler geldi.

Başakşehir takımı sahadan çekilme kararı aldı. Bu hamlenin ardından PSG'li oyuncular da tepkisini göstererek soyunma odasına gitti.