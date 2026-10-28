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Dünya
AA 28.10.2026 23:34

Brezilyalı Senatör: Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesinden haberimiz yoktu

Brezilya’da Senatör Flavio Bolsonaro’nun seçim kampanyasını koordine eden Liberal Parti (PL) Senatörü Rogerio Marinho, Bolsonaro’nun ülkeyi terk etmesinden haberdar olmadıklarını ve gelişme karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Brezilyalı Senatör: Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesinden haberimiz yoktu

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan PL Senatörü Marinho, hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması sürdüğü sırada ülkeyi terk eden Bolsonaro'dan haberlerinin olmadığını aktardı.

Ailece gerçekleşen kaçış karşısında şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Marinho, şunları söyledi:

"Şaşkınız çünkü daha dün kendisiyle 60 milyon seçmenin oyunu almış bir lider olarak muhalefetin başına geçmesi gerektiğini konuşuyorduk. Bana attığı kısa mesajda sadece 'Biraz nefes alacağım, sonra tekrar konuşuruz.' ifadesini kullandı."

Bolsonaro’nun seçim kampanyasını destekleyen muhalefetteki PL mensupları, senatörün ülkeyi terk etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partinin önde gelen isimlerinden Senatör Carlos Jordy, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Bolsonaro’nun Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Alexandre de Moraes’in azil sürecinin engellenmesi amacıyla kendisinin bir "pazarlık kozu" olarak kullanılmasını önlemek için ABD’ye gittiğini ileri sürdü.

Bolsonaro cephesi, adli kontrol tedbirlerini ve pasaport iptali kararlarını "siyasi zulüm" olarak nitelendirerek, ülkeyi terk etme kararını “siyasi sürgün” olarak savundu.

ABD medyasındaki haberlere göre, Bolsonaro ile eşi Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, kızları Carolina Figueira Bolsonaro ve Luiza Figueira Bolsonaro'yu taşıyan uçak yerel saatle 09.30 sularında Miami'deki özel bir havalimanına indi.

Ne olmuştu?

Bolsonaro, 25 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı yenilmesinin ardından ülkesinden ayrılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna da el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizli bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

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