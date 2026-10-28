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Dünya
AA 28.10.2026 21:20

2026'nın ilk yarısında rekor sayıda "ciddi siber olay" kaydedildi

İtalya merkezli Bilgi Güvenliği Kuruluşu Clusit, 2026'nın ilk yarısında yaşanan 4 bin 911 "ciddi siber olay" ile küresel anlamda rekor bir sayının kaydedildiğini açıkladı.

2026'nın ilk yarısında rekor sayıda "ciddi siber olay" kaydedildi

ANSA ajansının haberine göre, Clusit tarafından 2026'da yaşanan siber olaylara ilişkin rapor yayımlandı.

2026'nın ilk yarısında dünya çapında 4 bin 911 "ciddi siber olay"ın kaydedildiği belirtilen raporda, bunun "Clusit tarafından bir yarı yılda kayıt altına alınan en yüksek sayı" olduğu bildirildi.

Raporda, bu sayının 2025'in ilk yarısına kıyasla yüzde 71 arttığı ifadesi yer aldı.

İşletmelere yönelik siber suçlar artıyor

Raporda, İtalya'nın siber güvenliğine ilişkin veriler de yer aldı.

Bu kapsamda, ülkedeki "siber olay"larda, 2025'in ilk yarısında yaşanan 280 olaya kıyasla düşüş görüldüğü ve bu sayının 245 olarak kaydedildiği bildirildi.

Raporda, ülkede "yüksek önem derecesine" sahip olayların yaklaşık yüzde 20 arttığı belirtildi.

İşletmelere yönelik siber suçların arttığı aktarılan raporda, bu kapsamda İtalya'da en çok başvurulan yöntemin "kötü amaçlı yazılımlar" olduğuna işaret edildi.

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