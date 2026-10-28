Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2026 19:26

AB'nin "Kanada'ya ortak üyelik statüsü teklifinden vazgeçtiği" iddiası

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin, Kanada'ya "ortak üyelik" statüsü verilmesi fikrinden vazgeçerek, bunun yerine iki taraf arasında "daha yakın bir ortaklık" kurulması üzerinde mutabık kaldığı ileri sürüldü.

AB'nin "Kanada'ya ortak üyelik statüsü teklifinden vazgeçtiği" iddiası

Politico'nun haberine göre, Montreal'de düzenlenecek AB-Kanada Zirvesi'nin ortak açıklama taslağının son versiyonunda, "ortak üyelik" ifadesi yer almadı.

Almanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu bir grup ülke, Montreal'de yayımlanacak ortak AB-Kanada açıklamasında, "ortak üyelik" ifadesinin kullanılmasına karşı çıktı.

Ortak açıklamanın önceki taslağında, AB ile Kanada'nın "2027 AB-Kanada Zirvesi'ne kadar refah, ekonomik güvenlik ve stratejik özerklik yönündeki ortak hedeflerimize ulaşmak için ortak çaba ve işbirliğimizi yansıtacak, daha yakın bir ortaklık yoluyla hayata geçirilecek 'ortak üye' kavramını tanımlamak üzere çalışacağı" belirtiliyordu.

Son taslakta ise bu ifade değiştirilerek, "Kanada ile AB arasında daha yakın bir ortaklık kuracağız ve 2027 AB-Kanada Zirvesi'ne kadar, tam üyelikten daha sınırlı olmak üzere, Kanada'nın AB ile daha yakın bir ortaklık ilişkisi kurması kavramını tanımlamak için çalışacağız." ifadesine yer verildi.

Taslağın henüz nihai onayı almadığı, AB ülkelerinin itirazlarını iletmesi için hala vakit bulunduğu belirtildi.

Von der Leyen'den "ortak üyelik" statüsü verilmesi fikri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'ya "ortak üyelik" statüsü verilmesi fikrini geçen ay Strazburg'da yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kanada Başbakanı Mark Carney'ye önermişti.

Ancak bazı AB üyeleri, Komisyon Başkanı'nın bu öneriyi gündeme getirmeden önce üye ülkelerin başkentlerine danışmadığını belirtiyor.

AB-Kanada Zirvesi'nin 29-30 Ekim'de Montreal'de gerçekleşmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Kanada Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Fransa'da "eylemlerde oluşan hasarları eylemcilere ödetmeyi içeren tasarıdan vazgeçilmesi" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:02
FED faizi sabit tuttu
20:35
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
20:09
Putin, Elon Musk ile uydu konusunda temas halinde olduklarını söyledi
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
19:26
Fransa'da "eylemlerde oluşan hasarları eylemcilere ödetmeyi içeren tasarıdan vazgeçilmesi" çağrısı
19:13
İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 68 ölü
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
FOTO FOKUS
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ