Fransa'da "eylemlerde oluşan hasarları eylemcilere ödetmeyi içeren tasarıdan vazgeçilmesi" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle oluşan hasarları doğrudan sorumlu olmasalar bile göstericilere ödetmeyi hedefleyen yasa tasarısının, barışçıl toplanma özgürlüğü üzerinde caydırıcı etkisi olacağı belirtildi.

Açıklamada, Fransız parlamenterlerden söz konusu tasarıyı reddetmeleri istenirken, bu tasarının Parlamento tarafından kabul edilmesi halinde şiddet, hırsızlık gibi olayların yaşandığı gösterilere "bilerek" katılan göstericilerin, şahsen işlemedikleri eylemlerden ötürü sorumlu tutulacağı vurgulandı.

Bu tasarının bir göstericinin 10 bin avroya kadar tazminat ödemesini kapsadığı hatırlatılan açıklamada, tasarıda belirli koşullarda göstericilerin sosyal yardımlarının kesilmesine yönelik teklifin, halihazırda yoksul olan aileleri toplumdan daha da dışlayabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, bu tasarıyla velilerin çocuklarının yaptığı eylemlerden sorumlu tutulabileceği kaydedilerek, uluslararası hukuka göre bir gösteriye katılanların yalnızca kendi davranışlarından sorumlu tutulabileceğine dikkat çekildi.

"Sokağa inen kişileri daha fazla caydırma riski taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi Eylem Birimi Müdürü Nathalie Godard, "Fransa'da gösteri hakkını sınırlandıran bir dizi hukuki değişiklikler serisine eklenen bu yasa tasarısı, ifade özgürlüğü ve barışçıl şekilde toplanma haklarını kullanmak için sokağa inen kişileri daha fazla caydırma riski taşıyor." ifadesini kullandı.

Godard, başkalarının yaptığı eylemler için göstericileri sorumlu tutup bunun bedelini ödemelerini istemenin keyfi uygulama riski taşıdığını ve Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerine aykırı olacağını vurguladı.

"Gösteri özgürlüğünü ciddi biçimde ihlal eden bu adaletsiz yasa tasarısından vazgeçilmeli"

Fransa İnsan Hakları Birliği (LDH) Başkanı Nathalie Tehio dahil farklı sendika temsilcilerinin söz konusu tasarıya karşı imzaladığı ortak bildiri, 23 Ekim'de Le Monde gazetesinde yayımlandı.

Bildiride, lise eylemlerinin başından itibaren öğrencilerin şiddetli bir baskıyla karşı karşıya kaldığı vurgulanırken, bu eylemlerde katılımcıların saldırıya uğradığı ve yaralandığı görüntülerin arttığına işaret edildi.

Söz konusu olaylarla ilgili polisler hakkında en az 36 soruşturma başlatıldığı aktarılan bildiride, "Gösteri özgürlüğünü ciddi biçimde ihlal eden bu adaletsiz yasa tasarısından vazgeçilmeli. Aksi takdirde bu, hukukun üstünlüğü açısından büyük bir gerileme teşkil edecek." değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu tasarı, gece Parlamentonun üst kanadı olan Senatoda kabul edilmişti.

Tasarı, bundan sonra Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Mecliste ele alınacak.

Fransa'da bir tasarının Parlamentodan geçmesi için Meclis ve Senatonun aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.