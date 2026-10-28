Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro, Arjantin üzerinden ABD'ye kaçtı

Arjantin Göç İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Senatör Bolsonaro'nun eşi ve iki kızının Ekvador'un Guayaquil kentine gitmek üzere özel bir uçağa bindiklerinin teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Arjantin'in Puerto Iguazu kentinden havalanan ve Ekvador'un Guayaquil kentinde ikmal molası veren özel jetin doğrudan ABD'ye yöneldiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Bu arada Brezilya basınına göre, Brezilya İşçi Partisi (PT) milletvekilleri, seçim yenilgisinin ardından yurt dışına kaçan Senatör Bolsonaro hakkında acil ihtiyati tutuklama kararı verilmesini ve Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Bolsonaro’nun adalet karşısına çıkarılması için uluslararası mekanizmaların devreye sokulmasını isteyen PT’li milletvekillerinin başvurusunun ardından Federal Polisin, firari senatörün seyahat kayıtları ve sınır geçişlerinin yanı sıra seçim kampanyasındaki olası finansal usulsüzlüklere ilişkin soruşturmasını çok yönlü sürdürdüğü bildirildi.

Arjantin hükümetinden sığınma talebi açıklaması

Arjantin medyasında yer alan "Bolsonaro Arjantin'e sığınacak" iddialarına yanıt veren Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Adrian Ravier, Senatör Bolsonaro tarafından Arjantin makamlarına resmi bir iltica veya sığınma başvurusunda bulunulmadığını bildirdi.

İlk saatlerde kaçış iddialarını reddederek Arjantin sınırlarında herhangi bir hareketlilik tespit edilmediğini savunan Arjantinli yetkililer, gece saatlerinde yaptıkları ikinci resmi açıklamada, Bolsonaro'nun kara yoluyla ülkeye giriş yaptığını ve buradan uçakla Ekvador'a hareket ettiğini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Bolsonaro’ya vize onayı

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Anadolu Ajansı muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Açıklamada, Bolsonaro ile ailesine vize verileceği ve ABD'ye girişlerine izin verileceği doğrulandı.

Ne olmuştu?

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı devlet başkanlığı seçimini kaybeden Senatör Bolsonaro'nun, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ve pasaportunun iptal edilmesi kararına rağmen ABD'ye kaçtığı ileri sürülmüştü.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, eski devlet başkanı adayının pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğrulamıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Bolsonaro hakkında iki soruşturma

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan “Dark Horse (Karanlık At)” adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.