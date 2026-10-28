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Türkiye
AA 28.10.2026 18:12

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Ali Sarıaslan yönetimindeki otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında, Şevket D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ali Sarıaslan ile aynı araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Diğer sürücü Şevket D. ile araçtaki Mehmet Ö. yaralandı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şevket D, buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Çorum Trafik Kazası
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