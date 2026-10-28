Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Ali Sarıaslan yönetimindeki otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında, Şevket D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ali Sarıaslan ile aynı araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Diğer sürücü Şevket D. ile araçtaki Mehmet Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şevket D, buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden diğer 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.