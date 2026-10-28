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Gündem
TRT Haber 28.10.2026 18:55

Bakanlar Çiftçi ve Gürlek bir araya geldi: Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kuruluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya gelerek, 'DOLUNAY Projesi' kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları görüştü. Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurmayı planladığımız Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz" dedi.

Bakanlar Çiftçi ve Gürlek bir araya geldi: Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kuruluyor

Bakan Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek 'DOLUNAY Projesi' kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, mevzuat çalışmalarını ve bakanlıklar arasındaki iş birliğini değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, "Bugün siber dolandırıcılık suçlarına karışan şüphelileri yakalayıp adalete teslim ediyoruz; ancak suçlular yakalansa bile farklı hesaplara aktarılan paranın mağdura geri kazandırılması her zaman mümkün olmuyor. Oysa dolandırılan para buhar olup uçmuyor. Banka hesapları arasında el değiştiriyor, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılıyor.

Bizim hedefimiz, yalnızca suçluları yakalamak değil, vatandaşımızın alın terini ve yılların birikimini de korumak. DOLUNAY ile işte bu para trafiğine zamanında müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz; dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale etmek, yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini anlık takip etmek ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmayı hızla işletmek" dedi.

Bakan Çiftçi de Jandarma, Emniyet, Cumhuriyet savcılıkları, MASAK ve bankacılık sisteminin güçlü koordinasyonuyla dolandırıcılık şebekelerinin para trafiğini takip edecek, vatandaşların mağduriyetini büyümeden önlemek için bütün imkanları seferber edeceklerini belirtti.

Çiftçi, "Milletimizin helal kazancına göz diken dolandırıcılar şunu iyi bilsin: Teknolojinin arkasına saklanarak hukuktan kaçamayacaksınız. Sokaklarımızda nasıl devriyedeysek Siber Vatan’da da aynı kararlılıkla görev başındayız. Bu önemli mücadelede ortaya koyduğu güçlü iş birliği ve kıymetli katkıları dolayısıyla Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürek'e teşekkür ediyorum. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız olarak milletimizin hakkını ve hukukunu korumaya, suçluların peşini bırakmamaya kararlıyız. Dolandırıcılıkla mücadelede taviz yok, rehavet yok, geri adım yok" ifadelerini kullandı.

"Koordinasyonu güçlendireceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulmasına yönelik hazırlıkları, mevzuat çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti.

Gürlek, "Siber dolandırıcılıkla mücadelede şüphelilerin yakalanması kadar, suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunması da büyük önem taşımaktadır. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazançların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılması, mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırmaktadır. DOLUNAY Projesi ile yapay zekâ destekli analizler sayesinde, şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini, hukuki süreçler çerçevesinde bu hareketlere hızla müdahale edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedefliyoruz.

Bakanlar Çiftçi ve Gürlek bir araya geldi: Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kuruluyor

Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ve bankacılık sistemimiz arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz. Suç gelirlerinin takibini ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasını hızlandırarak adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Güçlü iş birlikleri için İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ediyorum. Tıpkı sokaklarımızda suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede olduğu gibi, siber dünyada da dolandırıcılık şebekelerine göz açtırmayacağız. Suçun işlendiği yer neresi olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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