Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2026 17:44

İngiltere, Ukrayna'ya ekonomik ve askeri desteği 10 milyar sterline çıkaracak

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni bütçede Ukrayna'ya finansal ve askeri desteğin 10 milyar sterline (yaklaşık 662,5 milyar lira) çıkacağını söyledi.

İngiltere, Ukrayna'ya ekonomik ve askeri desteği 10 milyar sterline çıkaracak

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Burnham ve Maliye Bakanı John Healey, Zelenski ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna'nın Avrupa ve İngiltere güvenliğinin merkezinde yer aldığını belirten Burnham, bugün açıklanan yeni Birleşik Krallık bütçesinde Ukrayna'ya yapılacak finansal yardımın 10 milyar sterline çıkacağını dile getirdi.

Burnham, bunun 500 milyon sterlinlik kısmının Savunma Bakanlığınca sağlanacak ek askeri destek paketinden oluşacağını ifade etti.

Yardımın 7 milyar sterlinlik kısmının gelecek 3 yıl boyunca ekonomik destek amacıyla sağlanacağını aktaran Burnham, yaklaşık 3 milyar sterlinlik bölümün de askeri harcamalarda kullanılmak üzere verileceğini belirtti.

Healey ise görüşmede, Rusya'yı müzakere masasına getirmek için yaptırım baskısını sürdüreceklerini kaydetti.

ETİKETLER
İngiltere Ukrayna
Sıradaki Haber
Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro, Arjantin üzerinden ABD'ye kaçtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 68 ölü
19:04
Bakanlar Çiftçi ve Gürlek bir araya geldi: Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kuruluyor
18:35
Bakan Fidan, "Sınır Yapay Zeka Modellerinin Kontrolü" toplantısına katıldı
18:29
İletişim Başkanlığı "Türk Dünyası Diyalog Forumu" düzenleyecek
18:19
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:44
Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro, Arjantin üzerinden ABD'ye kaçtı
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
FOTO FOKUS
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ