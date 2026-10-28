Türkiye ve 2 ülkeden Karadeniz'deki ticari gemi saldırılarına ortak tepki

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları, Karadeniz’deki güvenlik durumu ve ticari gemilere yönelik son dönemde artan tehditlere ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş bağlamında Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek, söz konusu trajik olayların "tehlikeli bir tırmanışı" temsil ettiği vurgulandı.

Üç ülkenin bölgesel çabalar doğrultusunda Karadeniz'de güvenlik, istikrar ve seyrüsefer serbestisini güçlendirme kararlılığının teyit edildiği bildiride şunlar kaydedildi;

Biz, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Savunma Bakanları olarak, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik tüm saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş bağlamında meydana gelen bu trajik olaylar tehlikeli bir tırmanışı temsil etmektedir. Bölgesel çabalara uygun olarak ve Karadeniz'in önemini idrak ederek; güvenliği, istikrarı ve seyrüsefer serbestisini güçlendirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

"Küresel tedarik zinciri ve gıda güvenliği tehdit altında"

Karadeniz; uluslararası ticaret, tahıl, gübre ve enerji arzı için hayati bir koridor konumundadır. Seyrüsefer serbestisinin ve deniz güvenliğinin önemini teyit etmek isteriz. Deniz trafiğindeki aksamalar; küresel tedarik zincirlerini, gıda ve enerji güvenliğini, özellikle de Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki kırılgan bölgeleri tehdit etmektedir.

Tüm Tarafları, Karadeniz'deki ticari gemileri, denizcilik altyapısını ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atabilecek her türlü başka eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden masum denizcilerin kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşları ve gemileri bu saldırılardan etkilenen devletlerle tam dayanışma içinde olduğumuzu vurgularız. Karadeniz’in güvenliği, bölgesel istikrarın korunması ve emniyetli deniz faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla; tüm Tarafların, Montrö Sözleşmesi ve geçerli uluslararası insancıl hukuk dâhil olmak üzere uluslararası hukuka uyması gerektiğini hatırlatırız.

NATO ile koordinasyon ve Ankara-Bükreş hattında yeni istişareler

NATO'nun yetkin ve kabiliyetli müttefikleri olarak biz, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye, imkân ve kabiliyetlerimizle bölgemizin güvenlik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ve İttifak'ın caydırıcılık ve savunmasına önemli katkılarda bulunuyoruz. Bölgesel sorumluluklarımızı yerine getirirken, NATO'nun desteğini takdirle karşılıyoruz.

Bu amaçları desteklemek üzere üç Müttefik olarak şu hususlarda mutabakata varmış bulunuyoruz;

Gerektiğinde NATO ile koordinasyon içinde; bilgi/istihbarat paylaşımının artırılması, deniz güvenlik alanı farkındalığının geliştirilmesi ve erken uyarının iyileştirilmesi dâhil olmak üzere uygun tedbirleri almak.

Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeye devam edeceğiz.

Bölgedeki güvenlik ve istikrara katkı sağlayan istişareleri, bilgi alışverişini ve diğer uygulamaya yönelik tedbirlerin belirlenmesini kolaylaştırmak.

İstişarelerin sonraki turunu Ankara ve Bükreş'te gerçekleştirmek.

Üç devletimiz arasındaki en üst düzeydeki iş birliğini takdirle karşılıyoruz.