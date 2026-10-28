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Gündem
TRT Haber 28.10.2026 16:52

İletişim Başkanı Duran: Türk dünyası, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ortak tarihimizden, dilimizden ve medeniyet mirasımızdan güç alan Türk dünyası, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ediyor. TDT Ankara Zirvesi vesilesiyle bir kez daha ortaya konulacak ortak irade, Türk dünyasının geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasında önemli bir güç oluşturacak" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Türk dünyası, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ediyor

İletişim Başkanı Duran NSosyal hesabından Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, ortak tarih, dil ve medeniyet mirasından güç alan Türk dünyasının, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ettiğini belirtti.

Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla bu ortak yürüyüşün yeni bir adımı olacağını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"TDT Ankara Zirvesi 2026 vesilesiyle bir kez daha ortaya konulacak ortak irade, Türk dünyasının geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmasında önemli bir güç oluşturacak. Kültürden ticarete, ulaştırmadan enerjiye uzanan geniş bir alanda gelişen iş birliğimiz, kardeşlik bağlarımızı somut projelerle güçlendirirken ortak geleceğimize de yeni ufuklar açıyor."

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da yapılacak
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da yapılacak

Duran, Zirve'nin, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha ileriye taşımasını, kardeş ülkeler ve milletler için hayırlara vesile olmasını diledi.

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Burhanettin Duran Türk Devletleri Teşkilatı
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