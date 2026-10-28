Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.10.2026 16:32

Türkiye'den İspanya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Türkiye'den İspanya’ya taziye mesajı
[Fotograf: AA]

Bakanlık, İspanya’da meydana gelen tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İspanya’nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 64 ölü
İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 64 ölü

 

Açıklamada ayrıca, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden Türk vatandaşının bulunmadığı ve gelişmelerin Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğince yakından takip edildiği aktarıldı.

İspanya'da Madrid-Endülüs arasında karşılıklı sefer yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 64 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Türkiye ve 2 ülkeden Karadeniz'deki ticari gemi saldırılarına ortak tepki
17:18
5'inci avans ödemeleri pancar çiftçilerinin hesaplarına yatırıldı
17:14
Hong Kong, kuş gribi salgını nedeniyle Danimarka ve ABD'den kanatlı ithalatını durdurdu
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyoruz
16:56
THY'den 29 Ekim'e özel indirimli bilet kampanyası
17:13
İletişim Başkanı Duran: Türk dünyası, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ediyor
Dalaman'da sağanak taşkına döndü: Evler ve yollar su altında kaldı
Dalaman'da sağanak taşkına döndü: Evler ve yollar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı
Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ