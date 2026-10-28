İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 64 ölü

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre, sabah yerel saatle 08.54'te Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı.

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki hızlı tren çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. https://t.co/KMSpjeeOYO https://t.co/P7zaFNWfCT — TRT HABER (@trthaber) October 28, 2026

112 Acil servis kaynaklarına göre, çarpışmanın etkisiyle iki vagon yamaçtan yuvarlandı. Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

Kazada en az 64 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Hayatını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda yaralının olduğu kaza iki trendeki toplam 544 yolcuyu etkiledi.

Kazada yamaca devrilen iki vagonun Iryo şirketine bağlı hızlı trene ait olduğu görüldü.

Bu arada Toledo çevresindeki tüm hastanelerde bugün için planlanan ameliyatların ertelendiği, kazada yaralananlara öncelik verileceği bildirildi.

İlk belirlemelere göre kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Kaza nedeniyle Başbakan Pedro Sanchez ile bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderleri gün içindeki programlarını iptal etti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Iryo şirketi, Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.

İspanya'da son büyük tren kazası 18 Ocak 2026'da ülkenin güneyindeki Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde meydana gelmiş, Iryo şirketine bağlı bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti.