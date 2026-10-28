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Dünya
AA 28.10.2026 10:28

İşgalci İsrail'in El Halil'deki kuşatma ve saldırıları 6'ncı gününde sürüyor

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine yönelik saldırı ve baskınlarını altıncı gününde de sürdürüyor.

İşgalci İsrail'in El Halil'deki kuşatma ve saldırıları 6'ncı gününde sürüyor
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri kentteki bazı mahalle ve beldelere baskınlar düzenledi.

Askeri araçların eşlik ettiği takviye birlikler, gece yarısı El Halil'e bağlı bazı beldeler ile kentin güneyindeki Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistinlilerin evlerinde arama yapan İsrail askerleri, kentin girişlerindeki askeri önlemlerini de sıkılaştırdı.

El Halil Belediyesi, saldırılar nedeniyle kentte 780 aileden toplam 4 bin 969 Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

El Halil'de saldırı ve kuşatma

İsrail ordusunun El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatması, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

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