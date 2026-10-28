Kızılcık suyu, diş plağının oluşumunu baskılayabilir

ABD'deki Illinois Üniversitesi araştırmacıları, kızılcık suyunun ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmaya 8 yetişkin ve 14 çocuk katıldı. Katılımcılara farklı günlerde saf kızılcık suyu, yüzde 27 kızılcık suyu içeren tatlandırılmış içecek ve su verildi.

Saf kızılcık suyu tüketen katılımcılarda, diş plağındaki bakteri büyümesinin yetişkinlerde yüzde 44, çocuklarda ise yüzde 33 azaldığı görüldü.

Araştırmacılar, kızılcık suyunun diş plağında asit üretimini de önemli ölçüde azalttığını belirledi.

Şekerli içecekte aynı etki olmadı

Araştırmada, tatlandırılmış kızılcık içeceğinin diş plağındaki bakteri büyümesini azaltmada aynı etkiyi göstermediği tespit edildi.

Bilim insanları, kızılcıkta bulunan proantosiyanidin adı verilen bileşiklerin, diş çürüklerine neden olan bakterilerin çoğalmasını baskılayabileceğine dikkati çekti.

Daha fazla araştırma gerekiyor

Araştırmacılar, kızılcık suyunun diş çürüklerini önleyip önlemediğinin henüz bilinmediğini vurguladı.

Küçük bir katılımcı grubuyla yapılan araştırmanın, kızılcığın ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymak için daha kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Araştırma, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.