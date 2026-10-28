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Dünya
AA 28.10.2026 08:07

İsrail genel seçimlerinde oyların yüzde 28'i sayılırken, Netanyahu bloğu dışındaki partiler öne geçti

İsrail'deki genel seçimlerde oyların yüzde 28'den fazlasının sayılmasının ardından açıklanan sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri dahil muhalefetteki partiler oyların yüzde 51,3'ünü alırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bloğu yüzde 48,7'de kaldı.

İsrail genel seçimlerinde oyların yüzde 28'i sayılırken, Netanyahu bloğu dışındaki partiler öne geçti

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oylara göre, Netanyahu bloğu yüzde 50,4'ten 48,7'ye gerilerken, muhalefetteki diğer partiler ise yüzde 49,6'dan yüzde 51,3'e yükseldi.

Netanyahu bloğu yaklaşık 778 bin 400 oyda kalırken, diğer partiler ise yaklaşık 819 bin 500 oy aldı.

Netanyahu bloğu dışındaki partilerin ulaştığı yüzde 51,3'lük oranın içinde, oyların yaklaşık yüzde 12'sinde Arap listelerinin yer aldığı aktarıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi yüzde 8,3 oy alırken, Raam partisi ise yüzde 3,7 oy oranına ulaştı.

Partiler bazında Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yüzde 22,2 ile kısmi sonuçlarda ilk sıradaki yerini korurken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi yüzde 15,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Ortak Liste yüzde 8,3 ile üçüncü sırada gelirken, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi yüzde 8,2 oy oranı elde etti.

Birleşik Tevrat Yahudiliği yüzde 6,7, İsrail Evimiz Partisi yüzde 6,4, Yahudi Gücü Partisi yüzde 6 ve Demokratlar Partisi yüzde 5,9 oy aldı.

Şas Partisi ile Dini Siyonizm Partisi yüzde 5,7'şer, Raam yüzde 3,7, Yedekler ve Ekonomi Partisi yüzde 2,7, Amha Yisrael ise yüzde 1,8 oy oranına ulaştı.

İsrail seçimlerinde sandık çıkış anketleri

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Ülkede, dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listenin toplam 18 milletvekiline ulaşması ve 11 milletvekilinin Ortak Arap Listesi'nden meclise katılması bekleniyor.

Resmi sonuçların yapılacak incelemeler ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.

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