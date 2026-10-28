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Dünya
Ta Nea 28.10.2026 07:24

Kalbi atmasına rağmen morgda bırakılan bebek engelli kaldı

ABD'nin Arizona eyaletinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık Vincent, hastane doktorunun skandal ihmali nedeniyle kalbi attığı halde öldü ilan edilerek morga kaldırıldı. Morgda dört saat boyunca nefes almaya devam ettiği anlaşılan bebeğin sağlığı, geciken müdahale nedeniyle kalıcı olarak zarar gördü.

Kalbi atmasına rağmen morgda bırakılan bebek engelli kaldı

Olay, 8 Şubat'ta ailesinin evindeki havuzda bilincini yitiren küçük çocuğun hastaneye kaldırılmasıyla başladı.

Mercy Gilbert Medical Center'da görev yapan doktor Arian Tusi, bir hemşirenin çocukta nabız olduğunu bildirmesine rağmen durumu incelemeyi reddetti. Doktor, kan gazı ölçümlerini gerekçe göstererek çocuğun yaşam belirtilerini görmezden geldi ve resmi olarak ölüm ilanında bulundu.

Polis memurunun nefes alma sesleri duyduğunu bildirmesine ve uyarmasına rağmen bebek, akşam saatlerinde hastane morguna nakledildi.

Yaklaşık dört saat sonra morgda inceleme yapan adli tıp görevlisi, küçük çocuğun nefes aldığını ve canlı olduğunu fark etti. Phoenix'teki bir hastaneye sevk edilen çocuk tedavi altına alındı.

Ancak morgda oksijensiz ve tıbbi müdahaleden uzak geçen dört saat, küçük çocuğun hayatını kararttı. Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren Vincent; yürüyemiyor, konuşamıyor, tek başına oturamıyor ve beslenmesini yalnızca özel bir tüp aracılığıyla sürdürebiliyor.

Aile, yaşanan büyük ihmal nedeniyle hastane ve sorumlu personel hakkında hukuki süreç başlattı.

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