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Dünya
AA 28.10.2026 06:48

İsrail basınına göre, oyların yüzde 16'sı sayılırken Netanyahu bloğu ile muhalefet başa baş

İsrail basınına göre, genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş seyrediyor.

İsrail basınına göre, oyların yüzde 16'sı sayılırken Netanyahu bloğu ile muhalefet başa baş

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oyların yüzde 50,4'ünü Netanyahu bloğu, yüzde 49,6'sını ise muhalefetteki diğer partiler aldı.

Netanyahu bloğu yaklaşık 479 bin 900 oy alırken, diğer partiler 472 bin 200 oyda kaldı ve aradaki fark yaklaşık 7 bin 700 olarak gerçekleşti.

Açıklanan veriler doğrultusunda, toplam 11 bin 996 sandıktan 2 bin 419'unun açıldığı, bunun da toplam sandıkların yüzde 20,2'sine tekabül ettiği belirtildi.

İsrail seçimlerinde geçersiz oylarla birlikte sayılan toplam oy sayısının, toplam oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayıldı.

Partilerin seçim sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi oyların yüzde 24,1'ini alarak açıklanan sonuçlara göre ilk parti oldu.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ise yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer buldu.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi yüzde 8,8 oy oranına ulaşırken, onu yüzde 6,9 ile İsrail Evimiz Partisi, yüzde 6,7 ile Birleşik Tevrat Yahudiliği ve yüzde 6,4 ile Yahudi Gücü Partisi takip etti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste yüzde 5,9, Şas Partisi yüzde 5,6, Demokratlar Partisi yüzde 5,6 ve Dini Siyonizm Partisi yüzde 5,4 oy aldı.

Raam partisinin yüzde 2,8 oy aldığı kaydedilirken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Raam'ın oylardaki toplam payının yüzde 8,7'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail seçimlerinde sandık çıkış anketleri

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Ülkede, dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listenin toplam 18 milletvekiline ulaşması ve 11 milletvekilinin Ortak Arap Listesi'nden meclise katılması bekleniyor.

Resmi sonuçların yapılacak incelemeler ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.

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