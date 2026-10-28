Anthropic 12 saatten kısa bir sürede yapay zeka girişimi tarafından hacklendi

ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın eski çalışanları tarafından bu yıl kurulan ABD merkezli Cathedral, dışarıdan kişileri güvenlik açıklarını aramaya teşvik eden bir hata ödül programının parçası olarak yapay zeka şirketinin iç ağına sızdı.

İlk olarak Washington Post tarafından bildirilen ihlal, Slack mesajlarını, toplantı dökümlerini, personel maaşlarını ve iş tekliflerini ortaya çıkardı.

Anthropic erişimi aynı gün kapattı

Anthropic, Cathedral'ın satış, insan kaynakları ve bilişim teknolojileri sistemlerinden oluşan sınırlı bir kümeye ulaştığını ancak kullanıcıların Claude ile yaptıkları görüşmelere erişemediğini doğruladı. Yapay zeka modelinin kaynak kodu da tehlikeye girmedi.

Anthropic yayın kuruluşuyla paylaştığı açıklamada, izleme sistemlerinin Cathedral'ın bazı faaliyetlerini kendilerine bildirmeden önce işaretlediğini belirterek, erişimlerini aynı gün kapattıklarını söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, yeni şirket kuran bir grup gencin bunu yapabilmesi halinde potansiyel olarak Çinlilerin de çok geride olmadığını ifade etti.

Siber güvenlik uzmanlarından tedarik zinciri uyarısı

Güvenlik araştırmacıları, olayın karmaşık bir yapay zeka saldırısı olmadığını, Anthropic tarafından kullanılan üçüncü taraf yazılımlarla ilgili temel bir siber hijyen eksikliği olduğunu kaydetti. Siber güvenlik şirketi ExtraHop'ta üst düzey yönetici olan Heath Mullins, Cathedral tarafından yapılan bu araştırmanın en yenilikçi şirketlerden birinin bile tedarik zinciri saldırısına karşı nasıl hala duyarlı olabileceğini gösterdiğini anlattı.

Mullins, birçok kuruluşun iş akışlarını yapay zeka sağlayıcıları üzerine inşa etmesi nedeniyle bu sağlayıcıların birincil hedef haline geldiğini vurguladı.

Bir avuç platformun işletmelerin çoğunun çalışma şeklinin merkezinde yer aldığı durumlarda tek bir ihlalin, alt kademedeki herkes için bir tedarik zinciri sorunu haline geldiğini söyledi.

Şirket halka arza hazırlanıyor

İfşa, Anthropic'in kanseri tedavi edebilen ve küresel ekonomiyi yeniden şekillendirebilen yapay zeka sistemleri kurma hedefini ortaya koyan ilk halka arz başvurusundan sadece saatler sonra geldi.

Anthropic başvuruda, yapay zekasının insanlık tarihindeki en önemli teknolojilerden biri olduğunu, kanser, Alzheimer hastalığı, kalp hastalığı, nadir genetik hastalıklar ve büyük bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere binlerce yıldır insanlığın başına bela olan hastalıkları potansiyel olarak tedavi edebileceğini belirtti.

Başvuruda ayrıca, Anthropic'in yapay zeka modellerinin ne kadar güçlü oldukları nedeniyle insanlık için feci veya varoluşsal riskler oluşturabileceği kaydedildi. Halka arzın, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin 1,8 trilyon dolarlık değerlemesini aşarak tarihteki en büyük listeleme olması bekleniyor.