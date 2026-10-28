New York'taki müzayedede Nanotyrannus iskeleti 47,3 milyon dolara satıldı

Satış, araştırmacıların iskeletin farklı bir cinse ait olduğunu doğrulamasından bir yıl sonra gerçekleşti. Geç Kretase dönemine ait etoburun salı günü satışa sunulduğunda en az 9 milyon dolar alıcı bulması bekleniyordu.

Müzayede, Sotheby's'in temmuz ayında Gus adında bir Tyrannosaurus rex iskeletini 50,1 milyon dolara satmasının ardından yapıldı.

Satış, bilim dünyasında dinozor kalıntılarının özel olarak mı satılması yoksa halka açık olarak mı sergilenmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Alıcının kimliği açıklanmadı

Sotheby's, Jodi'yi yaklaşık 191 fosil kemik elementi ve iyi korunmuş, neredeyse eksiksiz bir kafatası ile sergilenmeye hazır mükemmel bir iskelet olarak tanımladı. Müzayede evi, Nanotyrannus'un bilim dünyası tarafından bilinen bu tür sadece üç iskeletten biri olduğunu ekledi.

Sotheby's, örneğin ABD'li araştırmacılar tarafından geçen ekim ayında cinsin varlığının doğrulanmasından bu yana piyasaya sürülen ilk örnek olduğunu belirtti.

Altı ilgili taraf arasında geçen 12 dakikalık açık artırma teklifinin ardından kazanan alıcının kimliği açıklanmadı.

Bu iskelet, Gus'ın ardından şimdiye kadar satılan en değerli ikinci dinozor fosili oldu. En değerli üçüncü fosil ise Sotheby's tarafından 2024 yılı temmuz ayında 44,6 milyon dolara satılan Apex adlı bir Stegosaurus iskeletiydi.

İskelet ABD'nin Montana eyaletinde bulundu

Portsmouth Üniversitesi'nde paleontolog olan Megan Jacobs, salı günü BBC Radyo 4'ün Today programında Nanotyrannus'un çok uzun bir süre T. rex'in genci olduğuna inanıldığını söyledi. Jacobs, iskeletin daha küçük ve çok daha narin bir yapıya sahip olduğunu, eti kesmek için bıçak benzeri dişleriyle ince bir yapısı bulunduğunu ifade etti.

Tyrannosaurus rex ve Nanotyrannus, yaklaşık 67 milyon yıl önce aynı jeolojik dönemde bir arada yaşadı. Jodi, Nanotyrannus cinsi sınıflandırılmadan önce ilk olarak 2023 yılı ekim ayında Londra'daki Frieze Masters uluslararası sanat fuarında genç bir T. rex olarak sergilendi. İskelet, ABD'nin Montana eyaletinde çiftçi Jodi Pierson tarafından jeolojik bir alan olan Hell Creek Formasyonu'ndaki arazisinde keşfedildi.

Daha sonra ticari paleontolog Clayton Phipps tarafından çıkarıldı. Phipps ayrıca ünlü Düello Eden Dinozorlar fosilini de keşfetti. Bir Nanotyrannus ve Triceratops'un savaş halindeki kalıntılarını gösteren bu örnek, 2006 yılında Jodi'den 13 kilometre uzakta bulundu.

Düello Eden Dinozorlar keşfi, Lindsay Zanno ve James Napoli tarafından yayınlanan ve Nanotyrannus'u T. rex'ten ayrı olarak sınıflandıran araştırma için büyük önem taşıdı. Onların makalesi, dinozorların birbirinden farklı olup olmadığı konusundaki yıllarca süren tartışmaya son verdi.