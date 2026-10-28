Soykırımcı Netanyahu'dan birleşme çağrısı: Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı

Netanyahu, genel seçim çıkış anketlerinin ve ilk sonuçların açıklanmasının ardından Batı Kudüs'teki Likud partisinin seçim merkezinde destekçilerine hitap etti.

Resmi sonuçları beklediklerini belirten Netanyahu, partisinin sandıktan birinci çıktığını savundu.

Netanyahu, "Likud, İsrail'in en büyük partisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim anketleri ve sonuçlarına ilişkin Likud'un başarısız olmadığı belirten Netanyahu, "sağ bloğun açık ve kesin bir çoğunluğu var" iddiasında bulundu.

Arap partilerinin yer alacağı muhtemel bir hükümet seçeneğini reddeden Netanyahu, "İsrail'i tehlikeye atıp Siyonizm karşıtı Arap partilerine, yani varlığımıza karşı çıkan, Hamas'ı bir hayır kurumu olarak gören ve askerlerimize savaş suçlusu diyen partilere dayanan bir hükümet kurmak düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin İsrail'i "tehlikeye atacağını" savunarak, "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli." ifadeleriyle Filistinli Arap siyasetçilere karşı birleşme çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasındaki soykırım ve işgal süreçlerine, özellikle İran'a karşı ABD ve İsrail'in saldırılarına değinen Netanyahu, "İran hiç olmadığı kadar zayıf, İsrail ise hiç olmadığı kadar güçlü." iddiasında bulunarak, "İran tehdidini sonlandırma" sözü verdi.

İsrail seçimlerinde sandık çıkış anketleri

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Ülkede, dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listenin toplam 18 milletvekiline ulaşması ve 11 milletvekilinin Ortak Arap Listesi'nden meclise katılması bekleniyor.

Resmi sonuçların yapılacak incelemeler ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.