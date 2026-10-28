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Ekonomi
AA 28.10.2026 07:13

Türkiye ile Sri Lanka arasında iş birliği anlaşması

Türkiye ile Sri Lanka arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla İkili Hava Ulaştırma Anlaşması'nı tadil eden protokol imzalandı. Protokolle, hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi ve ücret tarifelerine ilişkin süreçlerin daha öngörülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye ile Sri Lanka arasında iş birliği anlaşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi için İkili Hava Ulaştırma Anlaşması'nı tadil eden bir protokol imzalandığı belirtildi.

Protokolün, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sri Lanka Dışişleri ve Yurt Dışı İstihdamdan Sorumlu Bakan Yardımcısı Arun Hemachandra tarafından imzalandığı aktarılan paylaşımda, törene Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek'in de katıldığı bildirildi.

Paylaşımda, iki ülke arasında 2 Aralık 2008'de imzalanan söz konusu anlaşmayı tadil eden protokol ile ücret tarifelerine ilişkin hükümlerde düzenleme yapıldığına işaret edilerek, "Söz konusu düzenlemenin, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine ve ücret tarifelerine ilişkin süreçlerin daha öngörülebilir hale getirilmesine katkı sağlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık Sri Lanka
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