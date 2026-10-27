Cevdet Yılmaz: 1 milyon liraya kadar ara ödemeler cuma günü başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerinde görüşmelere katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilerin maaşında yapılacak düzenlemeyle ilgili, "Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarfedeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız" dedi.

"71 bin 899 hesaba bugün itibarıyla ödeme yapıldı"

Yılmaz tasfiyesine karar verilen fonların ödemelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak. 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Bu süreçler devam ediyor."

Cevdet Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yoksulluk göstergeleri azalırken, gelir dağılımı iyileşirken Türkiye sosyal harcamalarını arttırdı, sosyal devlet olma vasfını güçlendirdi."

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