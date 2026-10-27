Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Erdoğan ve Macron görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.