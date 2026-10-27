Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.10.2026 20:38

Dışişleri Bakanlığı: Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızı taviz vermeden koruyacağız

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı: Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızı taviz vermeden koruyacağız

Bakanlık, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen bazı iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bir siyasi parti genel başkanının açıklamalarına işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediği vurgulandı.

Bakan Fidan'ın Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte verdiği yanıtların, çarpıtılmak ve bağlamından bütünüyle kopartılmak suretiyle, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının siyasi polemiklere konu edildiği vurgulandı.

Türkiye'nin görüşlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin tüm platformlarda, uluslararası hukuka uygun biçimde ve kararlılıkla savunduğu görüşlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Yunanistan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:32
Bolu Belediyesine rüşvet ve ihale soruşturması: 3 tutuklama
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
20:13
Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkesin başladığını duyurdu
20:11
Cevdet Yılmaz: 1 milyon liraya kadar ara ödemeler cuma günü başlayacak
19:56
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
19:33
BM raporu: İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıları "medyakırım"dır
Şile'de sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Şile'de sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ