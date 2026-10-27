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Türkiye
AA 27.10.2026 20:32

Bolu Belediyesine rüşvet ve ihale soruşturması: 3 tutuklama

Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu Belediyesine rüşvet ve ihale soruşturması: 3 tutuklama

Dün gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile 3 belediye çalışanının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilen zanlılar, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler Özdemir, Park ve Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görev yapan M.T.A. tutuklandı, ziraat teknikeri S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında dün Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir ve 3 belediye çalışanı gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştı.

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