Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.10.2026 17:42

Batman'da 'kurgu trafik kazası' operasyonu: 43 gözaltı

Batman'da kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 43 zanlı gözaltına alındı.

Batman'da 'kurgu trafik kazası' operasyonu: 43 gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, sahte trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturmada, Batman'da 2022-2024 yıllarında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği, kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.

İncelemelerde, bazı tamirhane sahiplerinin, sigorta eksperlerinin ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildi. Ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinde, fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Batman Dolandırıcılık Sigorta Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Milas Belediye Başkan Vekili 3 Kasım'da seçilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:09
Siber güvenlikte teknolojik bağımsızlık ve dijital egemenlik vurgusu
19:03
Emekliye yeni destek programı yolda
18:33
Ordu'da kırmızı bülten operasyonu: Aranan hükümlü yakalandı
18:20
OpenAI'ın yapay zeka modelleri matematik, bilgisayar bilimi ve fizikte üç bilimsel sonuca ulaştı
18:26
Bahçeli: Türk dünyasının istikbali müşterek sorumluluğumuzdur
17:43
Çin’in ABD ile yapay zeka yarışı borsayı vurdu
Şile'de sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Şile'de sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ