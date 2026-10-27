Türk Kızılay'ın 'Gönüllü Ol' platformunda üye sayısı 500 bini aştı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 2020'de hayata geçirilen gönüllülük platformu Gönüllü Ol'da (gonulluol.org) kayıtlı üye sayısı 500 bin eşiğini geride bıraktı.

Gönüllülük süreçlerini tek çatı altında yürüten platform, gönüllüleri ilgi alanlarına ve yetkinliklerine uygun görevlerle buluşturuyor.

33 farklı alanda görev alınabiliyor

Kızılay gönüllüleri, Gönüllü Ol üzerinden 33 farklı alanda görev alabiliyor. Afet ve acil durum, ilk yardım, sosyal yardım, yaşlı ve hasta bakımı, psikososyal hizmet, kan ve kök hücre, çevre, tercüme, lojistik ile eğitim öğretim bu alanlardan bazıları arasında yer alıyor.

Gönüllü Ol'a ilişkin verilere göre, 18-30 yaş aralığındaki gençler, toplam gönüllülerin yüzde 59,6'sını oluşturuyor. Her 10 Kızılay gönüllüsünden yaklaşık 6'sı bu yaş grubunda yer alıyor. Kadınlar da Kızılay gönüllülüğündeki öncü rolünü sürdürüyor. 2024 ve 2025 yıllarında yüzde 62 olan kadın gönüllü oranı, bugün yüzde 63,5'e yükseldi.

Gönüllülük ağını ülkenin dört bir yanına yayıyor

Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Engelsiz Kızılay yapılanmaları, gençleri, kadınları ve engelli bireyleri iyilik hareketine katarak gönüllülük ağını ülkenin dört bir yanına yayıyor. Her ilde belirlenen Genç Kızılay Kan Elçileri de kendi şehirlerinde kan bağışı çalışmalarına öncülük ediyor.

Gönüllüler, Kızılay Aşevleri'nde sıcak yemek dağıtımına ve Kızılay Butikleri'nde kıyafet yardımlarına destek veriyor, yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ediyor. Çevre temizliği gibi topluma fayda sağlayan çalışmalarda da görev alıyor.

Türk Kızılay, yarım milyon gönüllüyle büyüyen iyilik hareketine katılmak isteyen herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. Gönüllü olmak isteyenler, "gonulluol.org" adresinden kayıt oluşturarak ilgi alanlarına, yetkinliklerine ve uygun zamanlarına göre gönüllülük görevlerini inceleyip tarih, saat ve konum bilgilerini değerlendirerek görevlere başvurabiliyor.

Platformdaki çevrim içi eğitimler, gönüllülerin görevlerine hazırlanmalarını destekliyor. Dijital gönüllü kimlik kartı ve görev katılım belgesi de yine Gönüllü Ol üzerinden edinilebiliyor.