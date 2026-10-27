Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Toplantıda; Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınacak. Ulusal siber güvenlik yaklaşımı, mevcut riskler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.
Toplantının gündeminde kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.
İletişim Başkanlığı,Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapacak.