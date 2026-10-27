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Gündem
TRT Haber 27.10.2026 16:36

Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı

Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de başladı.

Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Toplantıda; Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınacak. Ulusal siber güvenlik yaklaşımı, mevcut riskler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı

Toplantının gündeminde kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

İletişim Başkanlığı,Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapacak.

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