Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.10.2026 17:20

Neil Young, şarkısını mitinginde kullanan Trump'a dava açtı

Kanadalı müzisyen Neil Young, "Rockin' in the Free World" isimli şarkısını bir daha seçim kampanyasında kullanmama sözüne rağmen Ohio mitinginde kullanan Donald Trump'a 10 milyon dolarlık dava açtı.

Neil Young, şarkısını mitinginde kullanan Trump'a dava açtı

Young, söz konusu parçasının, Trump'ın Ohio eyaletinde 12 Ekim'de düzenlenen mitinginde çalındığını belirterek, Trump'ı ve Trump'ın mitinglerini düzenleyen "Trump 47" komitesini dava etti.

Kanadalı sanatçının, 10 milyon dolar talep ettiği dava metninde, söz konusu parça "Amerikan siyasi retoriğinin boş vaatlerini, yoksulların, evsizlerin ve unutulmuşların karşı karşıya kaldığı acımasız gerçeklerle karşılaştıran, ateşli bir marş" olarak tanımlandı.

Dava metninde, söz konusu şarkının içeriğinin "Donald Trump'ın savunduğu her şeyin tam zıttı" olduğu öne sürüldü.

Trump'a daha önce de tepki gösterilmişti

Trump'ın kendisine bu şarkıyı bir daha seçim kampanyasında kullanmama sözü verdiğini anımsatan Young, ABD Başkanı'nın sözünde durmadığını kaydetti.

Young, 2020'de de söz konusu parçayı seçim kampanyasında kullanan Trump'a dava açmış ancak sonra şikayetinden vazgeçmişti.

ETİKETLER
Dolar Donald Trump Kanada Seçim
Sıradaki Haber
Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:03
Emekliye yeni destek programı yolda
18:33
Ordu'da kırmızı bülten operasyonu: Aranan hükümlü yakalandı
18:20
OpenAI'ın yapay zeka modelleri matematik, bilgisayar bilimi ve fizikte üç bilimsel sonuca ulaştı
18:26
Bahçeli: Türk dünyasının istikbali müşterek sorumluluğumuzdur
17:43
Batman'da 'kurgu trafik kazası' operasyonu: 43 gözaltı
17:43
Çin’in ABD ile yapay zeka yarışı borsayı vurdu
Şile'de sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Şile'de sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ