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Dünya
AA 27.10.2026 18:18

OpenAI'ın yapay zeka modelleri matematik, bilgisayar bilimi ve fizikte üç bilimsel sonuca ulaştı

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, modellerinin matematik, bilgisayar bilimi ve kuantum fiziği alanlarında üç önemli bilimsel sonuca ulaştığını belirterek, bulguların doğrulanması ve bilim dünyasındaki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla uzman araştırmacılarla işbirlikleri başlattığını duyurdu.

OpenAI'ın yapay zeka modelleri matematik, bilgisayar bilimi ve fizikte üç bilimsel sonuca ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka modelleri, matematikte harmonik analiz alanındaki yerel yumuşatma varsayımını tüm boyutlarda kanıtladı.

Ayrıca, bilgisayar biliminde uzun süredir doğru kabul edilen Üstel Zaman Hipotezi'ni (ETH) çürüttü ve kuantum renk dinamiği (QCD) dahil bazı kuantum alan teorilerinin matematiksel varlığını kanıtlamaya yönelik sonuçlar üretti.

Sonuçların bilimsel açıdan anlaşılması için üç farklı yöntem izlemeyi planlayan şirket, araştırmacıların yapay zeka tarafından üretilen çıktıları incelemesine ve bunları bağımsız biçimde doğrulamasına olanak tanıyacağını kaydetti.

OpenAI, araştırma sonuçlarına ilişkin ham verilerin bağımsız incelemeye açılacağını ve bulguların bilgisayar bilimi alanındaki etkilerinin tartışılacağı bir konferansın finansmanının üstlenileceğini duyurdu.

Yapay zekanın elde ettiği sonuçlar, Lean adlı doğrulama metodu kullanılarak teyit edildi.

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