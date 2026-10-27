Çin’in ABD ile yapay zeka yarışı borsayı vurdu

Çin’in yapay zeka alanında ABD ile rekabet etmek için yaptığı yatırımlar, beklenen ekonomik getiriyi henüz sağlayamıyor.

Yatırımcıların teknoloji şirketlerinin geleceğine ilişkin endişeleri, borsalarda büyük kayıplara yol açıyor.

Mayıs ayından bu yana Çin borsalarındaki şirketlerin toplam piyasa değeri 2,4 trilyon dolar azaldı. Teknoloji şirketlerini takip eden STAR 50 Endeksi de haziran ayından bu yana yüzde 40 geriledi.

Şirketler yatırım yapıyor ancak yeterince kazanamıyor

Çin yönetimi, yapay zeka sektörünü büyütmek için devlet destekli yatırımları artırıyor.

Ancak ülkede tüketicilerin harcamalarını sınırlaması, şirketlerin geliştirdikleri ürünlerden yeterli gelir elde etmesini zorlaştırıyor.

Özellikle insansı robotlar ve robot köpekler gibi teknolojiler henüz günlük yaşamda yaygın kullanılabilecek kadar ucuz ve pratik değil.

Bu da şirketlerin yatırımlarını kısa vadede kâra dönüştürmesini güçleştiriyor.

ABD’nin teknoloji kısıtlamaları endişeleri artırıyor

ABD’nin Çin teknolojilerine yönelik kısıtlamaları genişletme ihtimali de şirketler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Çinli üreticilerin dış pazarlara erişiminin zorlaşması, iç talebin de zayıf olması nedeniyle satışlarını artırmalarını güçleştiriyor.

Uzmanlara göre Çin’in yapay zeka ve robotik alanındaki yatırımları sürse de şirketlerin ne zaman sürdürülebilir kâr elde edeceği belirsizliğini koruyor.

Bu belirsizlik, yatırımcıların Çin piyasalarına yönelik güvenini zedeliyor.