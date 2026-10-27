Emekliye yeni destek programı yolda

Emekliler için hazırlanan yeni destek programının detayları açıklandı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek.

En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor.

Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bütçe imkânları gözetilerek ele alınacak.

Emekli maaşında gelire göre artış mı geliyor? AK Parti, en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalara başladı. Detaylar TRT Haber’de... https://t.co/yZCd3F9nEP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2026

Türkiye’de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.

Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.