Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.10.2026 19:21

Tır kamyona arkadan çarptı: 1 can kaybı, 3 yaralı

Konya'da tır ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaşamını yitirdi, kamyon sürücüsünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Tır kamyona arkadan çarptı: 1 can kaybı, 3 yaralı

Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan Süleyman B. yönetimindeki tır, 3. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Serkan K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, tır sürücüsü Süleyman B'nin kazada yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazada, kamyon sürücüsü Serkan K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı.

Hayatını kaybeden Süleyman B'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ordu'da kırmızı bülten operasyonu: Aranan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:37
Dışişleri Bakanlığı: Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızı taviz vermeden koruyacağız
20:32
Bolu Belediyesine rüşvet ve ihale soruşturması: 3 tutuklama
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
20:13
Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkesin başladığını duyurdu
20:11
Cevdet Yılmaz: 1 milyon liraya kadar ara ödemeler cuma günü başlayacak
19:56
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Şile'de sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Şile'de sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ