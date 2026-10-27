Katar: İran, Körfez ülkelerine yönelik tehditlerini durdurmalı ve Hürmüz Boğazı’nı açmalı

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Direktörü İbrahim Sultan el-Haşimi, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki gerilim, bölgesel arabuluculuk girişimleri ve Körfez’in güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın Körfez ülkelerine yönelik tehditlerini durdurması gerektiğini vurgulayan Haşimi, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma çağrısı yaptı.

Haşimi, İran tarafından bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasına ilişkin olumlu açıklamalar yapıldığını ancak Tahran’ın bu konuda iyi niyet göstermesi gerektiğini belirtti.

“Bölgesel güvenlik ilkelerine bağlı kalma ve iyi niyet gösterme konusunda top şu an İran’ın sahasında” diyen Haşimi, arabuluculuk girişimlerinin başarıya ulaşması için İran’ın Körfez ülkelerine yönelik tehditlerine son vermesinin önemini vurguladı.

Bölgenin devletlerin egemenliğine saygı gösteren yeni bir güvenlik sistemine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Haşimi, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin bu yönde bir süreci başlatmaya hazır olduğunu kaydetti.

Katar arabulucu heyetinin Tahran ziyareti

Katar arabulucu heyetinin İran’ın başkenti Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Haşimi, söz konusu temasların mevcut krizde gerilimin düşürülmesini amaçlayan arabuluculuk çabalarını desteklemek için yapıldığını bildirdi.

Haşimi, ziyaretin bölgesel ortaklarla yürütülen istişarelerin ve diplomatik girişimlerin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasındaki krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması amacıyla arabuluculuk çabalarının olumlu bir atmosferde sürdüğünü belirten Haşimi, öncelikli hedefin gerilimi azaltarak krizin tamamen sona erdirilmesinin önünü açmak olduğunu söyledi.

Haşimi, Washington ile Tahran arasındaki krizin kalıcı biçimde sona erdirilmesi için bölgesel ve uluslararası ortaklarla istişarelerin devam ettiğini aktardı.

Mekke İttifakı’nın girişimleri

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın Mekke İttifakı olarak yürüttüğü diplomatik girişimlere de değinen Haşimi, söz konusu çalışmaların Katar’ın arabuluculuk çabalarını tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirterek, takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Haşimi, bölgesel ülkelerin diplomatik çabalarının gerilimi düşürmeyi, şiddeti sona erdirmeyi ve ABD ile İran arasındaki krize barışçıl çözüm bulunmasını amaçladığını kaydetti.

Suudi Arabistan'daki havalimanına yönelik saldırıya kınama

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef almasını kınayan Haşimi, saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ağır ihlali ve bölge güvenliğine yönelik tehdit olduğunu belirtti.

Haşimi, Katar'ın Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Katar'ın güvenliğinin ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ortak güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Ürdün'deki kiliseye saldırıya tepki

Haşimi, Ürdün'ün Kerek vilayetinde bir kiliseyi hedef alan saldırıyı da kınayarak, Katar'ın şiddet ve terörizmin her türlüsüne karşı olduğunu belirtti.

İbadethanelerin hedef alınmasını reddettiklerini vurgulayan Haşimi, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini ileterek Ürdün ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Katar’ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi

Katar’ın savunma kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarının belirli bir krizle bağlantılı olmadığını dile getiren Haşimi, bu faaliyetlerin süreklilik taşıdığını ifade etti.

İbrahim Sultan el-Haşimi, “Katar’ın savunma kapasitesinin geliştirilmesini, caydırıcılığını artırmayı ve egemenliğini korumayı amaçlıyor” dedi.