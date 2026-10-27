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Dünya
AA 27.10.2026 13:58

Suudi Arabistan'da yapılan uyarının ardından Riyad'da 4 patlama duyuldu

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad ile El-Harec ve El-Harik bölgeleri için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyururken, başkentte 4 ayrı patlama sesi duyuldu.

Suudi Arabistan'da yapılan uyarının ardından Riyad'da 4 patlama duyuldu
[RİYAD HAVALİMANI/ ARŞİV FOTOĞRAF]

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla halkı bilgilendirirken, cep telefonlarına da uyarı mesajları gönderildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, erken uyarı sistemlerinin devreye alınması ve tehlike uyarısı sonrası başkent Riyad'da hava savunma sistemleri devreye girdi ve 4 ayrı patlama sesi duyuldu.

Başkentin yanı sıra El-Harec ve El-Harik bölgelerinde de erken uyarı sisteminin devreye alındığı ve bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı belirtildi.

Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.

"Tehlikenin geçtiği" duyuruldu

Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Husilerin Riyad'a doğru fırlattığı 2 balistik füzenin önlenerek imha edildiğini" kaydetti.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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