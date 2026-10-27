BM: Ukrayna genelinde 10,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var

Leclerc, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kış mevsimi yaklaşırken, Rusya'nın Ukrayna genelindeki saldırılarının şiddetlendiğini kaydeden Leclerc, bu saldırılarda sivil ve insani yardım çalışanlarının hedef alındığına işaret etti.

Leclerc, "Uluslararası topluma kararlılığını sürdürmesi, hem Ukrayna'da kalanlara hem de başka yerlerde sığınacak bir yer bulanlara destek olmaya devam etmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ukrayna'ya yönelik saldırıların durmaksızın devam ettiğini belirten Leclerc, kritik enerji altyapısının hedef alınmasının, uzun süreli elektrik kesintisi riskini beraberinde getirdiğini söyledi.

Enerji altyapılarının hedef alınmasına atıfta bulunan Leclerc, "Bu durum milyonlarca insanı ısınma ile elektrikten mahrum bırakırken suya ve diğer temel ihtiyaçlara erişimlerini de kısıtlıyor. Menzili uzun füzelerle ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların artması, Ukrayna'da artık güvenli bir yerin kalmadığı anlamına geliyor." diye konuştu.

"Ukrayna genelinde toplam 10,8 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor"

BMMYK'nin, Ukraynalı sivil toplum kuruluşu ortaklarından oluşan güçlü bir ağ ile barınma desteği, hukuki yardım, ruh sağlığı danışmanlığı ve nakit yardımı gibi acil yardım ve koruma hizmetleri sağlamaya devam ettiğine değinen Leclerc, BMMYK ve ortaklarının saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Leclerc, şunları kaydetti:

"Cephe hattındaki bölgelerden tahliyelerin önemli ölçüde artmasıyla ülke içindeki yerinden edilmelerin devam etmesi bekleniyor. Ocak 2026'dan bu yana, BMMYK destekli geçiş merkezlerinde, tahliye edilen 136 binden fazla kişi ağırlandı. Bu sayı, 2025 yılı boyunca cephe hattına yakın bölgelerdeki merkezlerden geçen yaklaşık 80 bin kişiye kıyasla yüzde 70'lik bir artışa işaret ediyor. Yerinden edilmek zorunda kalanların birçoğu oldukça savunmasız durumda. Ukrayna genelinde toplam 10,8 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor."

Ukrayna'dan kaçan yaklaşık 5,2 milyon mültecinin de Avrupa genelinde yaşamaya devam ettiğini vurgulayan Leclerc, Şubat 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında savaşın patlak vermesiyle Avrupa ülkelerinin dayanışma sergileyerek milyonlarca insanın korumaya ve yardıma derhal erişmesini sağladığını anımsattı.

Leclerc, ulusal sistemlere daha uzun vadeli entegrasyon konusunda kaydedilen ilerlemenin açıkça görüldüğüne değinerek, "Dün yayımlanan kurumlar arası bir araştırmaya göre, 2025 itibarıyla 9 ülkedeki yetişkin Ukraynalı mültecilerin yüzde 67'si bir işte çalışıyor, mülteci çocukların ise yüzde 84'ü okullara kayıtlı bulunuyor." diye konuştu.