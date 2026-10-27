Hafif Sağanak Yağışlı 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.10.2026 11:50

İsveç'te hükümet çalışanları yapay zeka araçlarını kullanmayacak

İsveç hükümeti çalışanları, güvenlik endişeleri nedeniyle iş bilgisayarlarında ChatGPT ve Claude kullanmayacak.

İsveç'te hükümet çalışanları yapay zeka araçlarını kullanmayacak

İsveç hükümeti çalışanlarının, hassas verilerin işlenmesine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle iş bilgisayarlarında OpenAI'ın yapay zeka aracı ChatGPT ve ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude modelinin sürümlerini kullanmayacakları belirtildi.

İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, 2026'nın başında yapılan bir araştırma çerçevesinde yapay zeka platformlarının kamu görevlerinin yerine getirilmesinde "sorunlu" kullanıma neden olduğu sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kararın hassas verilerin işlenmesine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı bildirildi.

Hükümet çalışanlarının daha sıkı kontroller çerçevesinde yapay zekadan faydalanabilecekleri ifade edilen açıklamada, uygulamanın bu hafta itibarıyla geçerli olduğu aktarıldı.

İsveç medyası ayrıca, İsveç Vergi Dairesi ve Ulusal Bakım Kurulunda da ChatGPT ve Claude kullanımına yönelik kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.

ETİKETLER
ABD ChatGPT İsveç OpenAI Yapay Zeka
Sıradaki Haber
İşgalci İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
Teos Antik Kenti'nde yeni buluşlar
14:09
Asayiş ihbarları e-Devlet üzerinden takip edilebilecek
13:55
Ödeme güvenliği için siber güvenlik tedbiri alınacak
14:00
Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin davada özel doktoru Demirkol hakim karşısında
13:50
BM: Ukrayna genelinde 10,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var
13:53
İngiltere ve AB arasında serbest dolaşım seçeneği görüşülüyor
Şamlı mozaik sanatçısı Muhammed, memleketinde sanatını yeniden yaşatıyor
Şamlı mozaik sanatçısı Muhammed, memleketinde sanatını yeniden yaşatıyor
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı çamurla kaplandı
İstanbul Boğazı çamurla kaplandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ