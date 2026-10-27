Bakan Göktaş: Koruyucu aile hizmetini güçlendireceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen Koruyucu Aile Hizmeti Sivil Toplum Buluşması'nda yaptığı konuşmada, farklı alanlarda faaliyet gösteren dernek, vakıf ve koruyucu ailelerin ortak sorumluluk duygusuyla etkinlikte bir araya geldiğini söyledi.

Her çocuğun sevilmeyi, korunmayı ve bir aileye ait olmayı hak ettiğini, çeşitli sebeplerle ailesinin yanında büyüyemeyen çocukların bu hakkını korumanın devletin bir görevi olduğunu belirten Göktaş, "Bugün ülkemizde 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 72 çocuğumuz büyüyor. Bu bir sayı değil, 11 bin 72 ayrı hayat, 9 bin 327 ayrı gönül kararıdır." dedi.

Bu kararı alan koruyucu ailelerin de salonda olduğunu aktaran Göktaş, onlara teşekkür etti.

Göktaş, "Sizler bir çocuğa yalnızca bir oda vermediniz. Ona sevgi, güven ve aidiyet duygusu sunan, gelişimini destekleyen bir aile ortamı sağladınız. Sizler, milletimizin şefkat geleneğinin bugünkü en güzel temsilcilerisiniz. Her birinize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Hala bir kapının açılmasını bekleyen çocuklarımız var"

Koruyucu aile hikayelerinin çoğalmasında Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi'nin önemli rol oynadığını anlatan Göktaş, bunun koruyucu aile hizmetini ülkenin dört bir yanına taşıdığını söyledi.

Göktaş, gönül elçilerinin 81 ilde aileleri bu güzel yolculuğa davet ettiğini, çocukların sesi olduğunu dile getirerek, "Ama biliyoruz ki hala bir kapının açılmasını bekleyen çocuklarımız var. O kapıları açmak için daha fazla aileye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ailelerin, koruyucu aileliği önce bir arkadaş sohbetinde, veli toplantısında ya da bir derneğin etkinliğinde duyabildiğini, karar vermeden önce kendilerine "Ben yapabilir miyim?", "Çocuk bana alışır mı?", "Bu yolda yalnız kalır mıyım?" sorularını yönelttiğini kaydeden Göktaş, bu soruların yanıtlanmasında güven duyulan kişilerin ve kurumların önemli rol oynadığını ifade etti.

Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmaya katkısına işaret ederek, "Mahallede, iş yerinde, gönüllü ağlarında insanlarla bir araya gelir, toplumsal dayanışmaya katkı sunarsınız. Yanlış bir bilgiyi düzeltmek, bir tereddüdü gidermek, bir aileyi ilk adıma cesaretlendirmek sizin desteğinizle mümkün olabilir." dedi.

"Her adımda rehberlik edeceğiz"

Sivil toplum kuruluşlarına açık işbirliği çağrısı yapan Göktaş, "Devlet olarak bizler, koruyucu aile olmak isteyen her aileye başvurudan eğitime, her adımda rehberlik edeceğiz. Sizden istirhamımız ise bu hizmeti kendi ağlarınızla toplumun her kesimine taşımanızdır." diye konuştu.

Bilgilendirme toplantıları, gönüllülük faaliyetleri ve kampanyalar aracılığıyla daha fazla ailenin koruyucu aile hizmetiyle tanıştırılabileceğine dikkati çeken Göktaş, "Bir bilgilendirme toplantısı düzenlediğinizde, bir aileye ilk adımı attırabilirsiniz. Bir gönüllüyü koruyucu aile olması için yüreklendirdiğinizde, çocuklarımızın aile şefkatinde büyümesine vesile olabilirsiniz. Bir kampanyayla toplumun duyarlılığını artırdığınızda, daha fazla çocuğun koruyucu aile hizmetiyle buluşmasına katkı sağlayabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, buluşmanın işbirliğinin başlangıcı olduğunu, sivil toplum kuruluşlarının görüş, öneri ve saha deneyimlerini önemsediklerini, her kurumun kendi imkanlarıyla katkı sunabileceği ortak bir yol haritası oluşturmayı temenni ettiklerini söyledi.

2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı"nda koruyucu aile hizmetini sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde daha ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Göktaş, aile ortamında büyümenin çocuklar için en değerli kazanımlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.