Hafif Sağanak Yağışlı 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.10.2026 15:04

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi veren Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek, münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir."

ETİKETLER
Son Dakika Kazakistan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Maltepe'de vatandaşlar sağlam konutlarına kavuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
Denizolgun'un şüpheli ölümü davasında özel doktoru Demirkol'a hapis cezası
16:40
Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
16:41
Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini söyledi
16:51
Antalya Havalimanı turizmde zirvede: 5 ayda 21,2 milyon dış hat yolcusu ağırladı
16:33
Katar: İran, Körfez ülkelerine yönelik tehditlerini durdurmalı ve Hürmüz Boğazı’nı açmalı
16:23
"Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" paneli düzenlendi
Somali'de yerinden edilmiş kişilere sıcak yemek dağıtıldı
Somali'de yerinden edilmiş kişilere sıcak yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ