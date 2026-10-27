Hafif Sağanak Yağışlı 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.10.2026 13:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ETİKETLER
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
Denizolgun'un şüpheli ölümü davasında özel doktoru Demirkol'a hapis cezası
16:40
Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
16:41
Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini söyledi
16:51
Antalya Havalimanı turizmde zirvede: 5 ayda 21,2 milyon dış hat yolcusu ağırladı
16:33
Katar: İran, Körfez ülkelerine yönelik tehditlerini durdurmalı ve Hürmüz Boğazı’nı açmalı
16:23
"Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" paneli düzenlendi
Somali'de yerinden edilmiş kişilere sıcak yemek dağıtıldı
Somali'de yerinden edilmiş kişilere sıcak yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ