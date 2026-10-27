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HABER GİRİŞ
27.10.2026 13:19
, 27.10.2026 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
ETİKETLER
Devlet Bahçeli
Recep Tayyip Erdoğan
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