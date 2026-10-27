Maltepe'de vatandaşlar sağlam konutlarına kavuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul’un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi’nde 8 Ekim’de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşlar için yeni konutlar hazırlandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9 gün içinde tüm hak sahipleriyle görüşerek vatandaşlara iki seçenek sundu. Buna göre vatandaşlar, 28 Ekim itibarıyla Esenkent Mahallesi’ndeki İETT Blokları’nda bulunan yeni konutların anahtarlarını teslim alabilecek veya evlerini Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda aynı yerde yeniden inşa ettirebilecek. Vatandaşlara ayrıca örnek daireler gezdirildi.

Çalışmaların hızla tamamlanmasıyla göçükten 20 gün sonra, hazır daireleri tercih eden vatandaşlara anahtarları teslim edilecek. Her iki seçenekte de hak sahiplerine uzun vadeye yayılan uygun ödeme koşulları sunulacak.

"Vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor"

Sürece ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Maltepe Cevizli Mahallesi’nde 8 Ekim’de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen; yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları’ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen; TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Devlet yalnız olmadığımızı hissettirdi bize"

Örnek daireleri dolaşan hak sahiplerinden Eyüp Tuzcu, "Kardeşler Apartmanı'nda 5 numaralı dairede oturuyordum. Devletimiz çok hızlı bir refleks gösterdi. ‘Bir an önce yapıp sizi evlerinize kavuşturacağız’ dedi. Eğer istemiyorsanız da burada Esenkent Mahallemizde bitmiş konutları önerdiler. Bugün gezdirdiler. Gayet de güzel yani. Eğer hani beklemek istemeyip ‘benim acelem var diyorsanız burayı da kullanabilirsiniz’ diye bize teklifte bulundular. Hem 2+1 hem de 3+1 daireler vardı. Hepsini gezdik, gayet de güzel. Cumhurbaşkanımızdan, bütün yetkililerden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederiz. İlgileniyorlar, bizi hiç sahipsiz bırakmadılar. Her türlü imkanları sağladılar. Yani devlet yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Zeliha İnan ise "Çok beğendik, güzel. Artı burası bizim için daha iyi, yani geniş. Burasını beğendik. Bilmiyorum, kızlarım karar veriyorlar. ‘Al, al, buradan al’ diyorlar. Bakacağız, kısmet. Zaman gösterir. Hemen sahip çıktılar, bak yardım edildi. Kimse mağdur olmadı, güzel oldu" diye konuştu.