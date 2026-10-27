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Ekonomi
DHA 27.10.2026 16:52

Yanıltıcı ilana devam eden firmaya 2 kat ceza

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı konut ilanı ihlaline devam eden firmaya, önceden verilen cezanın 2 katı idari para cezası uyguladı.

Yanıltıcı ilana devam eden firmaya 2 kat ceza

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Konut ilanında vatandaşı yanıltmaya çalışan kuruma ilk ikaz cezamız 28 bin 620 TL idi. İkaz dikkate alınmamış olacak ki ikinci cezayı 57 bin 240 TL'ye yükselttik. Vatandaşı yanıltmaya devam eden kuruluşlara uygulayacağımız ceza oranı aritmetik olarak artmaya devam edecek. Aynı firma her yeni ihlalde bir önceki cezanın 2 katını ödemekle yükümlü olacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşımızı yanıltarak müşteri çekmeye çalışanlara taviz yok. Ticaret Bakanlığı olarak denetliyoruz, tespit ediyoruz, yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun; bu işin takipçisiyiz" ifadelerine yer verildi.

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