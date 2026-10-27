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Dünya
AA 27.10.2026 11:35

İşgalci İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, İsrail'de gerçekleştirilen genel seçimin sabahında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İşgalci İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin koruması altındaki fanatik grubun Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa avlusuna girdiği belirtildi.

Açıklamada, baskın sırasında kışkırtıcı turlar atan İsrailli grupların Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetü's-Sahra​​​​​​​'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa yalnızca ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

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Mescid-i Aksa
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