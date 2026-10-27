ABD'de okullarda tablet tartışması büyüyor

ABD'de Los Angeles'tan Philadelphia'ya kadar birçok bölgede veliler, çocukların derslerde tablet ve dizüstü bilgisayarları aşırı kullanmasına karşı çıkıyor.

Ebeveynler; dikkat dağınıklığı, siber zorbalık, uygunsuz içeriklere erişim ve yapay zekâ yardımıyla kopya çekilmesi gibi risklerden endişe ediyor.

Philadelphia'da yaşayan bir doktor veli ise ikinci sınıfa giden kızının okul bilgisayarında matematik uygulaması kullanırken bir anda çevresiyle bağlantısını kaybetmiş gibi göründüğünü anlattı.

Bu olay, velileri okullardaki teknoloji kullanımına ilişkin politikaların değiştirilmesini talep etmeye yöneltti.

Los Angeles'ta da benzer kaygılarla bir araya gelen aileler, Schools Beyond Screens (Ekranların Ötesinde Okullar) adlı hareketi başlattı.

Hareketin kurucularından Lila Byock, oğlunun ortaokula başladıktan ve gün boyunca iPad kullanmaya başladıktan sonra notlarının düştüğünü, özgüveninin azaldığını söyledi.

Bazı okul bölgeleri de cihaz kullanımına sınırlamalar getirmeye başladı. Pennsylvania'daki Lower Merion bölgesinde yeni politikayla günlük ekran süresi sınıf düzeyine göre sınırlandırıldı. Ancak bazı veliler, çocuklarını okul cihazlarını kullanmaktan tamamen muaf tutma haklarının ellerinden alındığını savunarak dava açtı.

Okul yönetimi ise suçlamaları reddetti.

Teknoloji tamamen kaldırılmalı mı?

Teknoloji kullanımına karşı çıkan bütün veliler, okullarda dijital araçların tamamen yasaklanmasını istemiyor. Bazı aileler, teknolojinin doğru kullanıldığında öğrenmeyi destekleyebileceğini savunuyor.

Yapay zekâ; öğrencilerin eksiklerini belirleme, kişiselleştirilmiş öğrenme sağlama ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirme amacıyla da kullanılabiliyor.