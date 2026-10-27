İstanbul Boğazı çamurla kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı’na aktı. Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü.

Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz’dan havadan görüntülendi.

İstanbul'da en fazla yağış Şile'nin Darlık Mahallesi'nde ölçüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) raporuna göre, kentte kuzeyden fırtına şeklinde esen rüzgar ve 12 dereceye gerileyen hava sıcaklığıyla birlikte sağanak etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinden bu yana yapılan istasyon ölçümlerine göre, en fazla yağış metrekareye 83,9 kilogramla Şile'nin Darlık Mahallesi'nde ölçüldü. Darlık Mahallesi'ni metrekareye 36,3 kilogramla Kartal Aydos Dağı, 33,5 kilogramla Beykoz Anadolu Feneri, 33,2 kilogramla Kilyos, 30,4 kilogramla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 29,9 kilogramla Çekmeköy Ömerli izledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde ise metrekareye 26,8 kilogram yağış düştü.

Boğaz çevresinde etkili olan yağışın, ilerleyen saatlerde Avrupa Yakası genelinde kuvvetlenerek saat 13.00'e kadar sürmesi, ardından hafifleyerek etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu süreçte hava sıcaklığının 14 derece civarında, gelecek 7 gün boyunca ise 13 ila 16 derece aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanağın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı İBB ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 8 bin 623 personel, 2 bin 394 araç ve iş makinesiyle sahada görev yapan ekipler, kent genelinden gelen ihbarlara müdahale ediyor.

İtfaiye, İSKİ, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol/İSTAÇ, Zabıta, Park ve Bahçeler, Ulaşım, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İGDAŞ ve Destek Hizmetleri birimleri koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak su baskınlarına neden oldu

Kentte gece saatlerinden beri etkili olan sağanak sonucu Pendik ilçesinin bazı caddelerinde su birikintileri oluştu.

Sahil yolunun Kartal istikametinde su birikintisi sonucu 2 şerit trafiğe kapanırken, ekipler temizlik çalışması başlattı.

Sağanak sonucu Kaynarca Mahallesi'ndeki bir alt geçit de suyla doldu. Yağmur sularının bir caddeden alt geçide şelale gibi aktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alt geçitte bir otomobilde mahsur kalan sürücü ve yanındaki çocuk ekiplerce kurtarıldı.

Yağış nedeniyle ilçedeki pek çok cadde su altında kaldı, sürücüler su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İlçedeki Kemiklidere'nin debisi yağışla yükseldi. Kaynarca'daki İstanbul Tersane Komutanlığının girişindeki yolda da su birikintisi yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kargo terminalinde bulunan tünelin bir kısmı yağmur nedeniyle suyla doldu.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Su seviyesinin araçların tekerleklerine kadar yükseldiği yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sabah saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun Tuzla-Pendik yönündeki ana yol ve yan yol, suların çekilmesiyle trafiğe açıldı.