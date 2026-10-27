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Dünya
The Guardian 27.10.2026 13:41

İngiltere ve AB arasında serbest dolaşım seçeneği görüşülüyor

İngiltere hükümeti, Brexit sonrası AB vatandaşlarının ülkede yaşama ve çalışma hakkını yeniden düzenleme seçeneğini değerlendiriyor.

İngiltere ve AB arasında serbest dolaşım seçeneği görüşülüyor

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine ilişkin görüşmeler yeniden gündeme geldi.

Tarafların, vatandaşların karşılıklı hareketliliğini kolaylaştıracak düzenlemeler üzerinde durduğu belirtildi.

İngiltere'de iş dünyasından sorumlu bakan Jonathan Reynolds, kasım ayında yapılması planlanan İngiltere-AB zirvesi öncesinde ticaretteki engellerin azaltılması ve gençlerin karşılıklı hareketliliği gibi konuların ele alındığını söyledi.

Görüşmelerde, İngiliz ve AB vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerinde yaşama ve çalışma hakkı elde etmesini sağlayan serbest dolaşım uygulamasının yeniden başlatılması ihtimali de gündeme geldi.

Başbakan Andy Burnham, AB ile uzun vadeli ilişkilerin geleceğinin açıkça tartışılması gerektiğini savunurken, olası seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ancak serbest dolaşımın yeniden başlatılmasına ilişkin henüz kesin bir karar alınmadı.

Öte yandan, olası değişiklik siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Reform UK lideri Nigel Farage, serbest dolaşımın yeniden gündeme alınmasını eleştirirken, bazı İşçi Partisi milletvekilleri de Brexit tartışmalarının yeniden alevlenmesine temkinli yaklaştı.

10 yıl önce AB'den ayrıldı

İngiltere, 2016'da yapılan referandumun ardından Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı.

Brexit ile AB vatandaşlarının İngiltere'de serbestçe yaşama ve çalışma hakkı sona ermişti.

Serbest dolaşımın yeniden başlatılması halinde, iki tarafın vatandaşlarının karşılıklı hareketlilik haklarının yeniden düzenlenmesi gündeme gelebilecek.

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