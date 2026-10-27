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Dünya
AA 27.10.2026 14:38

Pakistan Savunma Bakanı Asıf: Suudi Arabistan'ı tüm gücümüzle savunacağız

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf, ülkesinin Suudi Arabistan'ı "tüm gücüyle savunacağını" belirtti.

Pakistan Savunma Bakanı Asıf: Suudi Arabistan'ı tüm gücümüzle savunacağız

Asıf, Geo News kanalına verdiği mülakatta, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dönemlerde Riyad'a yönelik saldırılara ilişkin Asıf, "Suudi Arabistan'ı tüm gücümüzle savunacağız." ifadesini kullandı.

Asıf, Suudi Arabistan'ı savunmanın, Pakistan'ı savunmak kadar önemli olduğunu söyleyerek, "Allah'ın izniyle, şimdi üç ülkenin anlaşma kapsamında dahil olmasıyla birbirimizin topraklarını her türlü dış saldırıya karşı savunacağız." dedi.

İran'da Suudi Arabistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin bulunmasının, bu diplomatik etkileşimin önemine işaret ettiğini belirten Asıf, Tahran'da bölgedeki duruma ilişkin ilerleme kaydedildiğine inandığını vurguladı.

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