Asayiş ihbarları e-Devlet üzerinden takip edilebilecek

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden izlenmesi sağlanacak.

İçişleri Bakanlığının sorumluluğundaki çalışmada, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları iş birliği yapacak.

Bu kapsamda e-Devlet üzerinden ihbar başvurularının takibine yönelik altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek.

Öte yandan, programda, suça yönelik bildirim ve ihbar sisteminin geliştirilmesi ile suçun önlenmesine yönelik halk katılımının teşvik edilmesine ilişkin planlamalara da yer verildi.

Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında, vatandaşların suç ve suçluyla mücadeleye aktif katılımını sağlamak ve suç ihbarlarını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

Bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımına yönelik yapılacak çalışmalarla 3 milyon 250 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik internet ihbarlarının "ihbar.ng112.gov.tr" üzerinden alınması sağlanacak.