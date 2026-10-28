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Türkiye
AA 28.10.2026 07:10

Ankara'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

H.A. idaresindeki otomobil Çubuk-Şabanözü yolu Oyumiğde Mahallesi yakınlarında Y.E.D. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü H.A. ile araçta bulunan eşi Satı A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Satı A. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Satı A'nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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